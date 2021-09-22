22 Сентября 2021
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Общество В России
МКС Международная космическая станция (2011) | Фото:kushnerov.com

Космонавты сообщили о постороннем запахе в модуле МКС

Российские космонавты сообщили о появлении постороннего запаха на борту Международной космической станции (МКС). Это следует из переговоров космонавтов, транслируемых NASA.

Запах появился при работе системы кондиционирования воздуха в модуле "Звезда". В настоящее время он стал меньше, уточнил космонавт Олег Новицкий в разговоре со специалистом Центра управления полетами (ЦУП).

Специалист ЦУП попросил космонавтов тщательно протереть салфеткой район возможного появления запаха и сохранить салфетку для последующего анализа экспертами на Земле, передает Regnum.

В конце августа космонавты в ходе обследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины - на этот раз в модуле "Заря". Этот модуль является первым и самым старым на МКС.

Напомним, ранее стало известно, что в корпусе российского модуля Международной космической станции может быть шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха со станции.

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Теги: мкс, модуль звезда, космонавты



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