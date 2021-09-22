Число пострадавших во время стрельбы в пермском университете выросло до 43

Во время стрельбы в ПГНИУ пострадали 43 человека. Об этом сегодня на заседании краевого правительства сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень, передает корреспондент Накануне.RU.

Семь пострадавших вчера были госпитализированы в Москву. Они продолжат лечение в клиниках Минздрава России: в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии.

12 пациентов проходят лечение в трех пермских стационарах.

Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу и был ранен при задержании, находится в тяжелом состоянии. Ему ампутировали часть голени. По словам Анастасии Крутень, его состояние нестабильное, крайне тяжелое.

Остальные 11 госпитализированных пострадавших, а также те, кто проходят лечение амбулаторно, по словам министра, находятся в удовлетворительном состоянии.

Также власти края сообщили о том, что членам семьи пострадавших и погибших выплачено уже более 17 млн рублей. На благотворительный счет более 3 тыс. человек отправили 1,5 млн рублей. Сегодня краевые власти начали работу по перечислению федеральных выплат, выделенных правительством.

Напомним, утром 20 сентября, студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало.

Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.

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