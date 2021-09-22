Росприроднадзор оценил ущерб почвам от разлива нефти на месторождении "Лукойла" в Коми

Росприроднадзор оценил ущерб почвам от разлива нефти на трубопроводе "Лукойла" в Республике Коми в 130 млн руб., об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Светлану Радионову.

В конце июля Росприроднадзор определил размер вреда, который нефтеразлив на ТПП "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз" нанес реке Колве – 374 млн руб.

Авария произошла в мае 2021 года в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения. На береговую линию и в реку Колву (приток рек Усы и Печоры) попало несколько тонн нефти. Примечательно, что "несколько тонн нефти" (определение из пресс-релиза Росприроднадзора) ранее то же самое ведомство оценило в 90 тонн (хотя изначально речь шла о четырех), а площадь загрязненной почвы – в 1,3 гектара.

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