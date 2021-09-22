В Нижневартовске две школы искусств завершили обновление по нацпроекту

В Нижневартовске завершилась реализация национального проекта "Культура", участниками которого стали детские школы искусств №№1 и 2. Учреждения получили 145 новых музыкальных инструментов, около 1 тыс. единиц современного интерактивного и технического оборудования, более 2 тыс. экземпляров нотных изданий учебной и учебно-методической литературы, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Так, в ДШИ №1 обновили ученические и концертные скрипки, виолончели, контрабас, баян, балалайки и домры, акустические и электрические гитары. Они предназначены для образовательных целей по практическому оттачиванию навыков и техники владения инструментом как во время учёбы, так и на концертах.

В ДШИ №2 открылись мастерские декоративно-прикладного искусства. В обновленных помещениях установили гончарные круги и печь для обжига керамических изделий. За работой преподавателей можно будет наблюдать благодаря отдельной смотровой зоне с интерактивными экранами. Такая площадка даст возможность организовать качественное обучение с учётом требований техники безопасности. Кроме того, по словам заместителя главы города, директора департамента по социальной политике Ирины Воликовской, благодаря реализации нацпроекта "Культура" удалось решить важную задачу в школе искусств №2 – обеспечить её полную доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, всего в масштабном проекте в 2019 и 2021 гг. приняли участие четыре школы искусств Нижневартовска. Около 100 млн руб. было направлено на ремонт помещений, переоснащение материально-технической базы, приобретение музыкальных инструментов, нотных изданий, интерактивного современного оборудования, создание условий для повышения качества образовательного процесса для одаренных детей.