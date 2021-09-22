Клиенты "Аэрофлота" смогут чаще летать за границу из аэропорта "Кольцово"

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает свою программу полетов из международного аэропорта "Кольцово" до восьми маршрутов, добавляя рейсы в Минск и Иссык-Куль. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, национальный перевозчик уже в октябре приступает к полетам заграницу, которые будут осуществляться дважды в неделю на самолетах Airbus A320.

Отправиться в Беларусь можно будет уже с 1 октября по вторникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга в 8.05 по местному времени. В Иссык-Куль - с 3 октября по средам в 16.40 и по воскресеньям в 18.05 местного времени. Продолжительность полета до обоих городов назначения составит менее 4 часов.

Напомним, что на данный момент "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы из "Кольцово" в Ереван, Москву и на российские черноморские курорты.