22 Сентября 2021
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Политика В России
Захар Прилепин (2021) | Фото: zapravdu.org

СМИ: Прилепин готов возглавить фракцию СРЗП в Госдуме

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин готов возглавить фракцию в Госдуме, если его однопартийцы сочтут это необходимым.

"Если партия посчитает это необходимым, если сложатся так обстоятельства, то я готов. Если не сложатся, то я еще так поработаю", - цитирует Прилепина РИА Новости. По его словам, структура будущей фракции, в том числе состав ее руководства, окончательно еще не определена, прежние договоренности предстоит пересмотреть.

"Выборы не вполне дали тот результат, который мы ожидали. Поэтому все договоренности немножко смещаются. Мы будем еще заново передоговариваться, какие-то вещи могут измениться. Но у нас все очень доброжелательно. До этого проблем не было и сейчас не будет", - добавил он.

Ранее Прилепин говорил, что для него присутствие в Госдуме не принципиально, и без мандата он продолжит заниматься политической деятельностью.

В прошлом созыве Госдумы фракцию "Справедливой России – За правду" возглавляя Сергей Миронов.

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Теги: захар прилепин, госдума, фракция, сергей миронов



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