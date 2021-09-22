22 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Житель Екатеринбурга похитил восемь выморочных квартир

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в хищении выморочных квартир. Ущерб составил несколько миллионов рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с 2016 по 2018 годы уралец путем обмана незаконно похитил права собственности на восемь квартир, относящихся к выморочному имуществу. Их собственники скончались, не оставив наследников, и по закону принадлежали муниципалитетам региона.

Схема была следующей: в мае 2016 года злоумышленник достал подложный паспорт на имя умершей в 2009 году женщины, а также документы о праве собственности на принадлежащую ей квартиру. Далее неустановленная следствием сообщница обратилась в многофункциональный центр муниципальных услуг. Представившись собственницей, она отдала сотруднику документы о дарении квартиры другому человеку для регистрации перехода права собственности. Впоследствии мошенник, действуя через подконтрольных ему людей, совершил четыре сделки купли-продажи данной квартиры и продал ее ни о чем не подозревавшему покупателю.

По аналогичной схеме он действовал и с другой жилплощадью. В итоге ущерб, причиненный администрациям Екатеринбурга и Верхней Пышмы, составил свыше 16 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Чкаловский районный суд.

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Теги: квартиры, мошенничество, суд, Екатеринбург



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