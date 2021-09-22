Набиуллина назвала "крайне неудачной" формулировку своего зама о пенсионерах

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала высказывание своего первого заместителя Сергея Швецова по вопросу поддержки пенсионеров.

"Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров", — цитирует ТАСС главу регулятора.

Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию, не имели возможности делать накопления на старость, отметила глава ЦБ.

Она добавила, что один из приоритетов государства — обеспечить для всех достойную пенсию.

ЦБ, по утверждению Набиуллиной, работает над развитием и негосударственных пенсионных фондов, что должно обеспечить будущим пенсионерам возможность создать накопления.

Ранее Швецов заявил, что помогать "действующим" пенсионерам, которые уже вряд ли смогут что-то накопить, "немножко поздно". Такое мнение он высказал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По мнению зампреда ЦБ, "пенсионный проект" должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. "Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм", - заявил он. ЦБ и Минфина предлагают эту трансформацию начать, добавил Швецов.