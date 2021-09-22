22 Сентября 2021
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Аркадий Чернецкий, Эдуард Россель (2019) | Фото: Накануне.RU

СФ после выборов могут покинуть 11 сенаторов, в их числе Рязанский и Чернецкий

После единого дня голосования Совет Федерации ждет ротация сенаторов. Членов СФ назначают региональные парламенты и губернаторы, а они сменились в нескольких десятках регионов. Так, местная законодательная власть сменилась почти в половине субъектов, отмечает РБК.

По данным источников издания, смениться могут сенаторы, представляющие заксобрания Ставропольского и Алтайского краев, ХМАО, Свердловской, Мурманской, Самарской, Калининградской, Тамбовской, Амурской, Омской, Курской и Новгородской областей. В результате верхнюю палату покинут первый зампред комитета по социальной политике (ранее председатель этого комитета) Валерий Рязанский и экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Место Чернецкого может занять другой бывший глава столицы Урала, Александр Высокинский.

Также в верхней палате ждут экс-главу Калининграда Александра Ярошука.

Некоторые из будущих сенаторов — депутаты Госдумы нынешнего VII созыва. Так, Алтайский край вместо Сергея Белоусова будет представлять Виктор Зобнев, заксобрание Омской области — Герой России Дмитрий Перминов, парламент Курской области — мастер спорта по вольной борьбе Александр Брыксин.

Сенатором от Ставропольского заксобрания должен стать глава краевой думы Геннадий Ягубов, от Новгородской областной думы — ее спикер Елена Писарева. Амурскую область будет представлять советник губернатора и бывший глава молодежной коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга Артем Шейкин, Мурманскую — зампредседателя Совета депутатов закрытого города Североморск Татьяна Сахарова. Сенатором от Самарского заксобрания станет председатель комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды и экс-гендиректор "Газпром межрегионгаз Самара" Андрей Кислов, а ХМАО будет представлять депутат окружной думы Александр Новьюхов.

Ранее спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявляла в эфире телеканала "Россия 1", что по результатам выборов могут смениться 20 сенаторов от региональных парламентов.

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Теги: совет федерации, валерий рязанский, аркадий чернецкий, ротация, выборы



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