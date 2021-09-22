22 Сентября 2021
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Политика Челябинская область
выборы, голосование, бюллетени, урна, подсчет голосов (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске рекомендовали уволить двух председателей УИКов из-за нарушений на выборах

Территориальная избирательная комиссия Советского района Челябинска рекомендовала председателям двух УИКов сложить полномочия из-за нарушений избирательного законодательства.

Как сообщила депутат ЗСО от "Справедливой России" Ольга Мухометьярова, за три дня голосования было подано 15 жалоб, которые были удовлетворены членами ТИК Советского района Челябинска.

"По двум жалобам, члены ТИК порекомендавали председателям УИК сложить должностные полномочия, за грубые нарушения избирательного законодательства", - сообщила депутат на своей странице в соцсети.

Речь идет об УИКах № 2110 и № 2100. Первая жалоба была на факты непрошитого списка и пропажу двух листов списка избирателей. Вторая – на голосование по доверенности.

Напомним, в Челябинской области после обработки 100 протоколов "Единая Россия" набирает 34,31% голосов избирателей на выборах в Госдуму. За КПРФ в регионе проголосовало 19,69%, за "Справедливую Россию – За правду" - 17,25%, ЛДПР получает 7,83%, партия "Новые люди" – 8,3%.

Явка составила 46,54% избирателей.

В Челябинском одномандатном округе, по предварительным данным, избиратели поддержали "единоросса" Владимира Павлова, за него проголосовало 31,5%. В Металлургическом районе побеждает кандидат от "ЕР" Владимир Бурматов (50,8%). В Коркинском одномандатном округе – Валерий Гартунг от "Справедливой России" (46,78%). В Магнитогорском одномандатном округе больше всего голосов набрал действующий депутат Госдумы от "ЕР" Виталий Бахметьев (40,63%), а в Златоустовском округе - "единоросс" Олег Колесников (34,75%).

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Теги: выборы, нарушения, увольнение, жалобы,



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