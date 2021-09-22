Небензя: Вопрос снятия санкций с талибов сейчас не обсуждается

Вопрос снятия с движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) санкций, наложенных Советом Безопасности ООН, в организации не обсуждается.

Об этом заявил постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя. По его словам, рано или поздно этот вопрос придется решать, "но делать это нужно не с наскока", передает РИА Новости.

Сейчас главной проблемой является гуманитарная помощь Афганистану, добавил Небензя.

Между тем, Reuters сообщает, что новое афганское правительство просит руководство ООН разрешить принять участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи организации в Нью-Йорке.

Талибы назначили новым постоянным представитель Афганистана при ООН Мохаммада Сухайля Шахина, пишет Regnum.

В июле сообщалось, что талибы обсуждают с российской стороной вопрос снятия с них санкций. В ходе визита в Москву представители "Талибана" попросили Россию об исключении движения из санкционного списка Совбеза ООН.