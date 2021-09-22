Еще 10% домов в Екатеринбурге подключили к отоплению

За последние сутки в Екатеринбурге подключили к отоплению еще 10% жилых домов. Таким образом, в уральской столице уже тепло в квартирах 77% домов и помещениях 97% социальных объектов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в регионе в целом продолжается подключение к теплу жилищного фонда (88%) и объектов социальной сферы (99%). Так, полностью включили отопление уже в 74 муниципалитетах, еще в 77 до 100% дошли жилые дома, а в 84 - соцобъекты. В целом по области отапливается 82 млн кв.м. жилья и 5тыс. 998 учреждений соцкультбыта: 1тыс. 85 школ,1тыс. 691 детских садов, 1тыс. 90 учреждений здравоохранения, 154 интерната, 1тыс. 148 учреждений культуры и 830 прочих объектов социальной сферы.

На сегодняшний день отопление также дали: в Камышлове (выполнено 95,1%), Кировграде (97,1%), Кушве (93%), Первоуральске (87,1%), Ревде (94%), Серове (99,7%), Арамили (98,8%), Белоярском районе (99,5%), Березовском (98,5%), в Верхнем Дуброво (98%), Каменске-Уральском (94,7%) и Каменском районе – (97,6%).