На Среднем Урале в подвале дома нашли четыре ручные гранаты

В Каменске-Уральском жительница города нашла в подвале частного дома гранаты. На место пришлось вызывать взрывотехников.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, оперативно прибывшие специалисты группы разминирования осмотрели четыре предмета, внешне похожие на боеприпасы. Они установили, что это действительно ручные гранаты, но без запалов и со следами глубокой коррозии.

Как они оказались в подвале, неизвестно. Находка была передана прибывшей на место следственно-оперативной группе.

Напомним, летом этого года жители Исетского района обнаружили британскую боевую осколочную гранату Миллса времен Первой мировой войны. Оказалось, что боеприпас лежал в земле долгое время и мог представлять реальную угрозу.