22 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Граната, нож, задержанный (2015) | Фото: Пресс-служба УМВД ХМАО

На Среднем Урале в подвале дома нашли четыре ручные гранаты

В Каменске-Уральском жительница города нашла в подвале частного дома гранаты. На место пришлось вызывать взрывотехников.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, оперативно прибывшие специалисты группы разминирования осмотрели четыре предмета, внешне похожие на боеприпасы. Они установили, что это действительно ручные гранаты, но без запалов и со следами глубокой коррозии.

Как они оказались в подвале, неизвестно. Находка была передана прибывшей на место следственно-оперативной группе.

Напомним, летом этого года жители Исетского района обнаружили британскую боевую осколочную гранату Миллса времен Первой мировой войны. Оказалось, что боеприпас лежал в земле долгое время и мог представлять реальную угрозу.

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Теги: гранаты, подвал, Росгвардия



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