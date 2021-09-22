22 Сентября 2021
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Политика В России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

СМИ: Володин с большой долей вероятности сохранит пост председателя Госдумы

Центризбирком России 24 сентября официально подведет итоги выборов депутатов Госдумы, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

До конца недели президент Владимир Путин встретится с лидерами партий, которые прошли в Думу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча пройдет в режиме видео-конференц-связи.

В 2016 году на аналогичной встрече после выборов глава государства предложил депутатам поддержать кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. С большой вероятностью пост председателя Госдумы в VIII созыве Володин сохранит, пишут "Ведомости".

По мнению главы комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса, распределение мандатов и должностей в комитетах займет у нового состава Госдуму две-три недели.

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Теги: Володин, Госдума, партии, выборы



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