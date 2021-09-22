Курганская область стабилизировала госдолг

Правительство Курганской области за последние два года провело работу по стабилизации госдолга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, за предшествующие 10 лет госдолг вырос почти в девять раз, однако в последние два года госдолг стабилизирован за счет уменьшения процентов по кредитам, начались выплаты самого тела.

Так, госдолг был стабилизирован на уровне 16,6 млрд руб. Его отношение к размеру собственных доходов бюджета снизилось с 93% до 76%. Как ожидается, по итогам текущего года этот показатель должен снизиться до 66%.