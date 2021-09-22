22 Сентября 2021
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Общество В России
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: clinical-pharmacy.ru

В Booking ответили на угрозы ФАС о взыскании миллиардного штрафа

Booking.com удивлена заявлением Федеральной антимонопольной службы России о намерении взыскать через суд наложенный ранее штраф 1,3 млрд руб.

В компании считают решение ФАС несправедливым. Как сообщил гендиректор Booking.com в России Алексей Матушкин, в компании выразили удивление комментариями службы, поскольку Booking.com ранее сообщала, что начала процедуру апелляции на решение о штрафе, которое считает несправедливым.

По его словам, требование указывать не сервисе "по крайней мере, те же цены, что и на их собственных веб-сайтах", является благом для путешественников и "способствует более прозрачному процессу покупок в сети интернет", сообщает РБК.

Как сообщил замруководителя ФАС Петр Иванов, выполнение сервисом предписания об устранении требования о паритете цен повлияет на стоимость проживания в российских гостиницах.

Федеральная антимонопольная служба приняла решение наложить на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей. В середине сентября компания Booking.com B.V. обратилась в суд с требованием признать незаконным наложенный ФАС штраф.

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Теги: Booking, штраф, ФАС, отели



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Ранее 21.09.2021 08:48 Мск ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф в 1,3 млрд рублей
Ранее 15.09.2021 03:53 Мск Компания Booking.com оспорила штраф в 1,3 млрд рублей
Ранее 31.08.2021 01:02 Мск Суд: Booking.com злоупотреблял монопольным положением
Ранее 26.08.2021 20:38 Мск ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей


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