В Booking ответили на угрозы ФАС о взыскании миллиардного штрафа

Booking.com удивлена заявлением Федеральной антимонопольной службы России о намерении взыскать через суд наложенный ранее штраф 1,3 млрд руб.

В компании считают решение ФАС несправедливым. Как сообщил гендиректор Booking.com в России Алексей Матушкин, в компании выразили удивление комментариями службы, поскольку Booking.com ранее сообщала, что начала процедуру апелляции на решение о штрафе, которое считает несправедливым.

По его словам, требование указывать не сервисе "по крайней мере, те же цены, что и на их собственных веб-сайтах", является благом для путешественников и "способствует более прозрачному процессу покупок в сети интернет", сообщает РБК.

Как сообщил замруководителя ФАС Петр Иванов, выполнение сервисом предписания об устранении требования о паритете цен повлияет на стоимость проживания в российских гостиницах.

Федеральная антимонопольная служба приняла решение наложить на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей. В середине сентября компания Booking.com B.V. обратилась в суд с требованием признать незаконным наложенный ФАС штраф.

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