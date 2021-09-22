СК проверит преподавателя, не остановившего лекцию во время нападения на пермский вуз

Следственный комитет России проведет проверку доктора филологических наук Олега Сыромятникова, который не прервал лекцию во время нападения на Пермский государственный университет.

В настоящее время вуз взаимодействует со следственными органами и собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу Сыромятникова. Окончательная оценка будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ, сообщает РИА "Новости".

Как сообщил преподаватель в интервью порталу 59.ru, после появления информации о стрелке он позвонил декану, который распорядился не прерывать занятие. После этого он закрыл металлическую дверь в аудиторию, лекция была продолжена.

Тем временем, российское правительство по поручению президента окажет финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших во время стрельбы в Пермском университете, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.