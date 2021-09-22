Минфин потратит в 2021 году 900 млрд рублей в счет будущих расходов

Стало известно об авансировании расходов российского бюджета 2023-2024 гг. из конъюнктурных доходов 2021 года.

Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, 900 млрд руб., которые предполагалось потратить в будущем, будут направлены на инвестиции уже сейчас. Средства распределят в капитал ряда госкорпораций. Наибольшая сумма достанется ВЭБ – 190 млрд руб.

Министр отметил, что это делается с целью "сбалансировать трехлетку". "В этом году хорошая конъюнктура, дополнительные доходы", — отметил Силуанов, пишут "Ведомости".

Напомним, кабмин России одобрил проект закона о бюджете на 2022–2024 годы. Главный финансовый документ страны спланирован с учетом экономического роста в РФ.

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