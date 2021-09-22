Москва осудила заявление Лондона о новом подозреваемом в деле Скрипалей

Российский МИД осуждает попытки Лондона возложить на Москву ответственность за предполагаемое отравление в Солсбери в 2018 году экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, российские власти готовы взаимодействовать "по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов".

Как подчеркнула дипломат, МИД продолжит требовать от британских властей предоставить "исчерпывающую официальную информацию" о данном инциденте и также обеспечить консульский доступ к Скрипалям, пишут "Ведомости".

Напомним, ранее стало известно, что британская прокуратура выдвинула обвинения в отношении третьего россиянина по "делу Скрипалей".

Следователи считают, что он координировал действия двух других человек, предположительно, отравивших Сергея и Юлии Скрипалей.