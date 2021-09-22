С металлургов и производителей удобрений дополнительно соберут более 500 млрд руб. налогов

Кабмин России планирует дополнительно направить в бюджет 546 млрд руб. в 2022-2024 гг. за счет повышения налоговой нагрузки для металлургических компаний, а также производителей удобрений и коксующегося угля.

Об этом говорится в проекте закона Минфина "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса". Документ направлен на согласование в Минюст и Минэкономразвития.

Суть предложений в следующем: расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей коксующегося угля и железной руды привяжут к котировкам на это сырье на мировых рынках. Базовая ставка НДПИ для угольщиков составит 1,5%, для производителей руды — 5,5%, пишут "Ведомости".

Ранее владельцы металлургических компаний и производителей удобрений предложили властям увеличить налог на прибыль, а не на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

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