Врача московской клиники приговорили к шести годам колонии

В Москве Мещанский суд приговорил к шести годам колонии врача-анестезиолога клиники пластической хирургии "Сфера", где нанесли увечья пациентке в процессе ринопластики.

Также срок получила медсестра медицинского учреждения. Она будет отбывать наказание в колонии два года.

Мера пресечения осужденным изменена на заключение под стражу в зале суда, а гражданские иски потерпевших удовлетворены частично, сообщает ТАСС.Речь идет о событиях 2018 года, когда от действий медиков скончались три женщины - пациентки клиники.