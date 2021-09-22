Туроператоры предлагают вакцинные туры для российских туристов

Российские туроператоры предлагают россиянам вакцинные туры за рубеж, чтобы привиться препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, задержка с признанием отечественных вакцин вынуждает искать возможность привиться препаратом, который "открывает" большинство стран мира.

Среди самых популярных направлений - Сербия и Германия. При этом наблюдается устойчивый спрос. Туроператоры предлагают путевки на три дня. Стоимость с перелетом начинается от 50 тыс. руб., сообщает "Интерфакс-Туризм".

Тем временем, Ростуризм планирует запустить "вакцинный туризм" до конца текущего года. В рамках таких туров иностранцы смогут приехать в Россию и привиться от COVID-19.

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