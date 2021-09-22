22 Сентября 2021
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Юрий Лужков (2019) | Фото: rusdialog.ru

Собянин назвал парк в честь бывшего мэра Лужкова

Московский мэр Сергей Собянин назвал парк "Садовники", который находится на юге мегаполиса в честь бывшего главы города Юрия Лужкова.

Это произошло в день его рождения, который отмечался 21 сентября. Теперь парк будет называться "Парк имени Ю.М. Лужкова", следует из сообщения на сайте  мэрии.

Решение о переименовании парка было принято после обращения некоммерческой организации "Фонд Юрия Лужкова".

Ранее Владимир Жириновский одобрил решение столичных властей не переименовывать одну из улиц Москвы в честь Юрия Лужкова.

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Теги: Москва, Собянин, Лужков



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