Собянин назвал парк в честь бывшего мэра Лужкова

Московский мэр Сергей Собянин назвал парк "Садовники", который находится на юге мегаполиса в честь бывшего главы города Юрия Лужкова.

Это произошло в день его рождения, который отмечался 21 сентября. Теперь парк будет называться "Парк имени Ю.М. Лужкова", следует из сообщения на сайте мэрии.

Решение о переименовании парка было принято после обращения некоммерческой организации "Фонд Юрия Лужкова".

Ранее Владимир Жириновский одобрил решение столичных властей не переименовывать одну из улиц Москвы в честь Юрия Лужкова.