Трехлетний проект бюджета одобрен правительством РФ

Кабмин России одобрило проект закона о бюджете на 2022–2024 годы.

Главный финансовый документ страны спланирован в связи с экономическим ростом в РФ. Проект закона внесут в Госдуму до 1 октября, говорится в сообщении пресс-службы российского правительства на странице в Telegram.

Бюджет предусматривает в первые два года профицит до 1% ВВП, с 2024 года ожидается дефицит до 0,2% ВВП.

Доходы за три года превысят 25 трлн руб. Практически ежегодный прирост расходов составляет 1 трлн руб. и более.

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