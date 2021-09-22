Муниципалитетам Кубани поручено до конца 2021 года подготовить планы создания особо охраняемых природных территорий местного значения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение муниципалитетам региона до конца 2021 года подготовить планы создания особо охраняемых природных территорий местного значения, передает корреспондент Накануне.RU. Поручение последовало в ходе краевого совещания по вопросу создания и расширения ООПТ и лесопарковых зеленых поясов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кубани, с 2016 года в 19 муниципалитетах было создано 38 ООПТ местного значения. Из них 12 – в Краснодаре. Каждая такая территория должна быть поставлена на кадастровый учет и закреплена в Генплане.

"Но ситуация не везде складывается одинаково. До сих пор в Росреестр не внесены сведения по шести территориям в Абинском, Крыловском, Тимашевском, Туапсинском районе и Краснодаре. Это нужно сделать до конца года. Кроме того, не определили зоны для создания местных ООПТ в Ейском, Темрюкском, Щербиновском районах и Геленджике. Каждый муниципалитет должен подготовить «дорожные карты» со сроками создания особо охраняемых территорий местного значения до 2023 года. Это работа необходима для сохранения курортного потенциала нашего региона", – отметил Вениамин Кондратьев и поручил своему заместителю Сергею Болдину взять этот вопрос на личный контроль.

Стоит пояснить -статус особо охраняемой природной территории и постановка на кадастровый учет позволяют защищать зеленые зоны от вырубки и застройки. Работа по созданию зон регионального и местного значения ведется на Кубани уже пять лет. На данный момент в Краснодарском крае создано 392 особо охраняемых природных территорий. 7 из них федерального значения, 347 – регионального, 38 – местного. Вместе они занимают площадь более 900 тысяч гектаров или 11% территории региона.

Добавим, что накануне стало известно, что Кубань сохранила первое место в Национальном экологическом рейтинге среди регионов Южного федерального округа. Рейтинг составляют специалисты, представители общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» с 2008 года по итогам каждого сезона.