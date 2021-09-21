В России подорожала шаурма

Одно из самых популярных блюд российского стрит-фуда – шаурма – с начала года подорожала уже на 8%. В среднем она стоит теперь 166 руб., передает ТАСС со ссылкой на исследование компании "Эвотор", в котором анализировались чеки малого и среднего бизнеса.

Самая дорогая шаурма продается в Якутии и Хабаровском крае – 221 руб., самая дешевая - в республике Марий Эл, там в среднем за нее берут 126 руб. Москва держится примерно на среднероссийском уровне – 162 руб.

Интересно, что лингвистический "спор" "шаурма или шаверма" имеет финансовую подоплеку: наименование "шаверма" используют только 16% точек в стране (и столица их – Санкт-Петербург), при этом цена шавермы в среднем выше – 182 руб.