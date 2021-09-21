22 Сентября 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

"Русал" избежал новых налогов, потому что не получил сверхдоходов - Минфин

Глава Минфина России Антон Силуанов объяснил исключение "Русала" из числа металлургических компаний, для которых повысились налоги из-за роста цен на мировом рынке. По мнению ведомства, алюминиевый гигант не получил сверхприбылей, в отличие от других металлургов страны, передает РБК.

"Мы не наблюдали роста конъюнктурных доходов у UC Rusal в отличие от металлургов, по крайней мере, до недавних политических событий в Гвинее", - сказал министр.

Ранее "Русал" заявлял, что могут быть закрыты некоторые производства из-за повышения налогового бремени – якобы, они станут нерентабельными.

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Теги: русал, минфин, налоги, металлурги



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