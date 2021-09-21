22 Сентября 2021
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Экономика В России
Антон Силуанов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Минфин: Налогообложение для компаний, у которых дивиденды превышают инвестиции, изменится

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал основные бюджетные положения, а также главные направления работы его министерства в ближайшее время. Сегодня, напомним, правительство одобрило проект бюджета на 2022 год, который скоро будет внесен в Госдуму.

По словам министра финансов, его ведомство предлагает изменить подход к налогообложению прибыли компаний, у которых последние пять лет дивиденды превышали инвестиции. Но новый подход не коснется прибыли прошлых лет, добавил Силуанов.

На недавнем Московском финансовом форуме Силуанов уже говорил, что у те же металлурги не заинтересованы в инвестициях в производство при огромных прибылях. "Много говорят о дополнительных прибылях металлургов. Это не пустой звук. Денежные потоки у них в два-три раза выше, чем инвестиции. Им не надо вкладывать. У них трактор работает на карьере и собирает эту руду. Куда им еще вкладывать? В электронику? В зеленую энергетику? Огромные рентные доходы уходят в дивиденды. Вот на что важно посмотреть. Если компании пользуются рентами и ценовыми поступлениями дополнительными, нужно справедливо распределить эту ренту. Надо помочь компаниям в новой экономике, новым секторам рискованным", - полагает министр.

Также Силуанов на брифинге сообщил журналистам, что Минфин заложил в проект бюджета доходы около 160 млрд руб. в год от повышения налоговой нагрузки на производителей металлов, угля, удобрений

В то же время министр отметил, что идея о направлении на дивиденды 75% прибыли некоторых госбанков (вместо нынешних 50%) всерьез не обсуждается Минфином. Ранее идею об этом высказывал глава одного из департаментов министерства.

Наконец, Силуанов сообщил, что министерство не будет повышать налоговую нагрузку на "Газпром" на фоне роста цен на газ в Европе.

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Теги: минфин, антон силуанов, налоги, инвестиции, дивиденды



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