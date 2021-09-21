Роскосмос и РАН рекомендовали правительству России создать РОСС – отечественную орбитальную станцию

Научно-технический совет Роскосмоса и бюро совета РАН рекомендовали правительству России поддержать создание РОСС – российской орбитальной служебной станции.

Сегодня на совете по космосу эти две организации обсуждали перспективы пилотируемой программы.

"На заседании было поддержано предложение ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в состав госкорпорации Роскосмос) по развертыванию работ в рамках создания национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — российской орбитальной служебной станции, что обеспечит непрерывное использование околоземной космической инфраструктуры. Она должна стать эволюционным шагом по разработке типовых технологий в обеспечение программы изучения и освоения Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ и прикладных экспериментов в космосе. Кроме того, члены совета отметили необходимость использования потенциала космодрома Восточный и проведения на нем работ по созданию необходимой инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Также Роскосмос и РАН рекомендовали правительству рассмотреть и вариант продолжения эксплуатации российского сегмента МКС на период создания новой станции, а также о проведении переговоров с партнерами по МКС (в первую очередь – американцами) "по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования российского сегмента МКС".