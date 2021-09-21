В Татарстане задержали главу республиканского управления ФСС по подозрению во взяточничестве

В Татарстане задержан глава регионального отделения Фонда социального страхования по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СКР.

"В отношении 43-летнего управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - цитирует сообщение Следственного комитета ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан.

По версии следствия, 30 октября 2020 года между региональным отделением ФСС по Татарстану и одной из фирм был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 млн руб. Отмечается, что сотрудниками фонда были выявлены существенные нарушения фирмой условий контракта, в связи с чем к ней были применены санкции, и подано исковое заявление в Арбитражный суд Татарстана.

18 августа на встрече главы фирмы и управляющего республиканским отделением ФСС предприниматель предложил "урегулировать вопрос" с иском за вознаграждение в четыре миллиона рублей. В пресс-службе СК рассказали, что руководитель фирмы получил от чиновника письменное указание с планом защиты по исковым требованиям. В итоге 10 сентября 2021 года Арбитражным судом Республики Татарстан с фирмы взыскан штраф в размере порядка 100 тысяч рублей.

Утром 21 сентября 2021 года руководитель регионального отделения, находясь в автомобиле Infiniti QX 80, получил от руководителя фирмы 2,4 млн руб. за содействие и необжалование в дальнейшем решения суда. Во время передачи денежных средств 43-летний управляющий ФСС РФ по Республике Татарстан был задержан.