21 Сентября 2021
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Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок выпечка хлеб (2014) | Фото:Накануне.RU

В Марий Эл с полок магазинов пропал хлеб

В Марий Эл накануне возникли перебои с поставками хлеба в торговые сети региона. Утром жители республики увидели в магазинах пустые полки. По данным властей, это было связано с ремонтными работами на крупном хлебокомбинате, обеспечивающем большую часть потребления в регионе.

В Минпромторговли республики пообещали увеличить отгрузки с других хлебзаводов, также в авральном режиме начали работать небольшие пекарни.

В результате, впрочем, оказалось, что дело не только в ремонте.

"Остро стоял вопрос с ценообразованием, потому что поставщики хотели договориться с торговыми сетями о повышении цен, что для последних оказалось неприемлемым. В то же время был остановлен конвейер на профилактические работы. В ближайшие день-два проблем не будет. Уверяю жителей республики, что республику мы полностью обеспечим хлебобулочными изделиями", - цитирует "Марийская правда" министра промышленности, экономического развития и торговли республики Станислава Крылова.

Переговоры по ценообразованию шли целый месяц. В республиканском Минпромторговли заверили, что смогут возместить всю линейку хлебобулочных изделий продукцией местных производителей без завоза из других регионов, которых на полках супермаркетов около 30%.

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Теги: марий эл, злеб, поставки, торговые сети



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