Минфин рассчитывает на рост дивидендных поступлений в бюджет от госкомпаний

Минфин России рассчитывает на существенный рост поступлений в бюджет от дивидендов госкомпаний. И это уже в ближайшую трехлетку, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, одобренного сегодня правительством.

Так, сейчас доходы от выплаты дивидендов госкомпаниями оцениваются на уровне 561 млрд руб., а в 2022 году они превысят 990 млрд руб. В последующие годы цифра и вовсе превысит триллион рублей в год.

Главным фактором роста названо изменение чистой прибыли компаний. Впрочем, ранее в Минфине уже высказались за увеличение даже не чистой прибыли, а доли от нее, которая идет на дивиденды. Логика такая: если у госкомпаний есть средства на развитие экосистем и покупку непрофильных бизнесов, то пусть уж лучше эти деньги "чистыми" идут в бюджет – государству виднее, как ими распорядиться.

"Некоторые банки, на наш взгляд, могли бы платить не 50% чистой прибыли (как это предписывает компаниям с госучастием распоряжение правительства – прим. ред.), могли бы платить 75% чистой прибыли, почему нет? Почему платить эти деньги в бюджет хуже, чем развивать экосистему или инвестировать в профильные активы? Мы не уверены, что тут правильный баланс", - заявил на днях директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.