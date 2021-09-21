В Чечне нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья, - Кадыров

Только что переизбранный на посту главы Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова президента США Джо Байдена о притеснении сексуальных меньшинств в Чечне и Камеруне.

Американский президент, выступая в ООН, призвал отстаивать права представителей меньшинств везде, "от Чечни до Камеруна": "Мы все должны встать на защиту прав представителей ЛГБТ, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха".

Кадыров на это жестко высказался в своем Telegram-канале. Он обвинил Байдена в "странных и вздорных высказываниях", а также в притеснении мусульман.

"Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику", - пишет Кадыров.

"Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья", - добавил Кадыров, сопроводив свой текст смеющимися смайликами.