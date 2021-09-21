21 Сентября 2021
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детский онкоцентр, операция, врач, медицина (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

"Пермскому стрелку" ампутировали ногу

"Пермскому стрелку" Тимуру Бекмансурову ампутировали ногу, сообщают СМИ. При этом информация о состоянии молодого человека разнится. Так, по данным Baza, напавшего на пермский вуз перевели из реанимации в обычную палату, но при этом он все еще без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. Но его жизни угрозы нет, если только состояние внезапно не ухудшится.

У Mash информация другая: якобы, стрелок может умереть в любой момент и состояние его крайне тяжелое. Telegram-канал сообщил, что у юноши помимо ранения левой ноги (ампутированной) еще и огнестрельный перелом малоберцовой кости с повреждением большеберцовой артерии. Также у него ранение легкого, печени, кишечника, повреждение мочеточника и внутрибрюшное кровотечение.

Как сообщало Накануне.RU ранее, сегодня четверых пострадавших от выстрелов Бекмансуров перевезли на борту Ил-76 в Москву, они также находятся на ИВЛ. Пострадавших направили в центры им. Бурденко, Вишневского, Приорова и Пирогова. В пермских больницах остаются 12 человек.

В результате нападения студента на собственный вуз погибли восемь человек – студенты, охранник, преподаватели. В Пермском крае объявлен траур.

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Теги: тимур бекмансуров, ампутация, ивл



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