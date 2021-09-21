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Политика В России
(2013) | Фото: Накануне.RU

ЦИК озвучила результаты распределения мандатов в Госдуме между партиями

Центральная избирательная комиссия России озвучила итоговое распределение мандатов депутатов Госдумы по партиям и объединениям.

Четыре партии получают места по партийным спискам и одномандатным округам, еще одна – только по партийным спискам и еще три получают представителей в лице депутатов-одномандатников. Еще пять мандатов получают самовыдвиженцы. Таким образом, в Госдуме будут представлены восемь политических объединений.

Вот как распределились места:

"Единая Россия" - 324: 198 (по одномандатным округам) + 126 (по партийным спискам).

КПРФ - 57: 9 + 48

"Справедливая Россия – За правду" = 27: 8 + 19

ЛДПР - 21: 2 + 19

"Новые люди": 13 мандатов (только по спискам).

"Партия роста": 1 мандат (только по округам)

"Гражданская платформа": 1 мандат (только по округам)

"Родина": 1 мандат (только по округам)

Самовыдвиженцы: 5 мандатов (только по округам).

Ранее Накануне.RU писало о том, как изменился состав фракций по сравнению с прошлым созывом Госдумы.

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Теги: цик, фракции, партии, мандаты



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