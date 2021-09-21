Политолог: Команда Комаровой обеспечила партии власти победу по всем направлениям

Политолог Евгений Минченко дал оценку итогам выборов в Югре и тому результату, который продемонстрировала «Единая Россия». По оценке президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», округ справился с поставленной задачей и обеспечил победу партии власти с теми параметрами, которые было обусловлены объективной ситуацией.

«Результат, продемонстрированный Югрой на этих выборах, безусловно впечатляет. В сложнейших условиях, когда голосование проходило сразу по восьми уровням, чего в принципе в масштабах страны в других регионах не наблюдается, политическая команда губернатора Комаровой сумела обеспечить для «Единой России» победу на всех направлениях. Начиная с Госдумы, заканчивая городскими собраниями, например, в Нижневартовске. И надо отметить, что это все при значительной явке», - комментирует Минченко.

Эксперты отмечают, что для верной оценки политической ситуации в регионе необходимо смотреть не на проценты за партию власти, а считать абсолютные цифры. Согласно им на выборах в 2021 году в Югре за «Единую Россию» проголосовало больше избирателей, чем в 2016-м. Для сравнения: сегодня количество лояльных партии власти граждан составило 227 974 при явке в 538 928 человек. Тогда как пять лет назад эти данные выглядели так: 213 426 – за «Единую Россию» при явке 448 925. Визуальная разница в процентах изменилась за счет значительно выросшего количества людей, принявших участие в выборах.

Напомним, в Югре на выборах в Госдуму "Единая Россия" получила поддержку 42,33% избирателей, КПРФ – 17,74%, ЛДПР – 12,36%, "Новые люди" – 6,39%, "Справедливая Россия – за правду" – 5,78%. Другие партии не смогли преодолеть барьер в 5%. В 222 одномандатном избирательном округе победил действующий депутат Госдумы Павел Завальный (44,85%), в 223-м – экс-глава Сургута, вице-губернатор Югры Вадим Шувалов (33,87% голосов).