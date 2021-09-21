Исследователь статистики выборов назвал "аномальными" почти 14 млн голосов за "Единую Россию"

Независимый исследователь выборной статистики Сергей Шпилькин опубликовал свои выкладки по анализу данных прошедшего голосования.

По его мнению, количество "аномальных" голосов, поданных за "Единую Россию", может составлять 13,8 млн. Без этих голосов партия набирает 31-33%, считает исследователь. Он добавляет, что вброс в этой версии мог бы произойти во время дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Напомним, заявки на участие в ДЭГ подали 2,6 млн избирателей, причем 2 млн пришлось на Москву.