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Экономика Челябинская область
Олег Колесников, Единая Россия (2015) | Фото: www.moscow-post.com

Суд привлек семью депутата Госдумы Колесникова в качестве соответчиков по долгам сети аптеки "Классика"

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство кредиторов, включив в качестве соответчиков по долгам сети аптеки "Классика" депутата Госдумы Олега Колесникова, его супругу и их дочь.

Следующее судебное заседание по привлечению контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности назначено на 9 ноября.

Ранее конкурсный кредитор аптеки "Классика ЧЛ" подал в Арбитражный суд области заявление о привлечении семьи Олега Колесникова к субсидиарной ответственности с требованием взыскать 936,5 млн руб. Основанием для подачи заявления послужило решение ФНС России по Центральному району Челябинска.

В заявлении говорилось, что вывод активов общества "Аптека "Классика" ЧЛ начался задолго до его банкротства летом 2017 года. Убыточную деятельность компания, как следует из материалов дела, вела на конец 2013 года. Это, по мнению заявителя, могло стать основанием для спланированной схемы "сворачивания бизнеса".

В 2013 году было создано общество "Аптека "Классика" ЧЛ. Учредителем была дочь Олега Колесникова, затем 100% в уставном капитале общества перешло Вячеславу Штеркелю. Вячеслав Штеркель и Александра Колесникова являлись участниками общества "Аптека "Классика плюс" до момента ее ликвидации в августе 2015 года, что, по мнению заявителя, свидетельствует об аффилированности "Аптека "Классика" ЧЛ и "Аптека "Классика плюс".

В 2016-2017 годах "Аптека "Классика" ЧЛ и ПАО "Челябинвестбанк" заключили кредитные договоры на общую сумму 621 млн руб. После того, как общество был объявлено банкротом, банк на основании договоров уступки права требования уступил долг обществу "Аврора" с суммой требований 616,8 млн руб.

В настоящий момент сделка по уступке прав требования оспаривается в Арбитражном суде Челябинской области.

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Теги: Олег Колесников, банкротство, аптека Классика,



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