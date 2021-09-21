21 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Забор, двор рядом с УГЛТУ (2021) | Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга определился со дворами, которые благоустроят в 2022 году

В 2022 году в Екатеринбурге благоустроят 12 дворовых территорий. Список утвержден постановлением, подписанным главой города Алексеем Орловым. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно документу, благоустройство дворов будет проходить в рамках "Формирования современной городской среды в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2018-2024 годы, в отношении которых утверждена нормативная стоимость элементов благоустройства. Так, в будущем году уже стартуют работы Преображенский парк и парк Солнечных аллей, и еще 12 объектов дворовых территорий:

  • переулок Теплоходный, 5;
  • переулок Ученический, 5;
  • улица Мамина-Сибиряка, 64;
  • улица Первомайская, 24в;
  • улица Чкалова, 119;
  • улица Московская, 225/2;
  • улица Мамина-Сибиряка, 193, улица Карла Маркса, 36;
  • улица Кировградская, 49, 49а, 51;
  • улица Восстания, 13, 15, 17;
  • улица Восстания, 7, 9, улица Ильича, 69;
  • улица Агрономическая, 41, 43, улица Ферганская, 8, 10;
  • улица Авиационная, 80, 82, улица Чайковского, 79, 83.

Первым делом во дворах ремонтируются проезды и освещение, устанавливаются скамейки и урны, а также, по желанию жителей, в каждом дворе могут быть добавлены дополнительные элементы благоустройства – зоны рекреации, новые парковочные места, детские и спортивные площадки и другие объекты. Дизайн-проекты благоустройства уже утверждены решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и районными общественными комиссиями.

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Теги: Екатеринбург, благоустройство, дворы



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