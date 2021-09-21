21 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске банк оштрафовали на 50 тысяч рублей за сообщение с рекламой

"Газпромбанк" оплатил штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение рекламного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского УФАС.

Банк направил на телефонный номер гражданина смс-сообщение с рекламой услуг банка без получения его предварительного согласия. Данные действия были признаны противоречащими требованиям Закона о рекламе.

Банк сообщил, что заявителем была выпущена виртуальная банковская карта с бонусным приложением. При выпуске карты заявитель выразил свое согласие с условиями использования неперсонифицированных виртуальных предоплаченных банковских карт, в том числе дал согласие и на получение рекламной рассылки. Заявитель направил письмо, в котором потребовал прекратить распространение рекламы, однако реклама продолжила поступать.

Банк признали нарушившим рекламное законодательство. В настоящий момент банк исполнил предписание УФАС.

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Теги: банк, реклама, УФАС,



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