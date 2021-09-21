Мишустин анонсировал рост зарплат почти трех миллионов россиян за счет повышения МРОТ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина заявил, что зарплата почти 3 миллионов россиян вырастет в следующем году за счет решения повысить МРОТ до 13,6 тысячи рублей.

Увеличение МРОТ по отношению к установленному с 1 января текущего года (12 792 руб. в месяц) составит 825 руб. (плюс 6,4%).

Напомним, с 1 января 2021 года была изменена методика расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Теперь эти показатели определяются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).