21 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра В России
выборы, избирательный участок, КОИБ, голосование (2021) | Фото: Накануне.RU

Эксперт предложил перестать "наслаивать" много разных выборов в регионах

Эксперт предложил пересмотреть в регионах страны сроки проведения выборов разных уровней. Речь идет в первую очередь о субъектах федерации где большое количество разноуровневых выборов выпадает на один год. С инициативой выступил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Политолог привел в пример Югру, где выборы проходили сразу по восьми уровням – Госдума, дума области, дума округа, думы крупнейших и сложнейших муниципалитетов. Хотя в других субъектах такого "наложения" не было.

"ХМАО – единственный регион страны, где каждые пять лет складывается такая конфигурация. В будущем необходимо задуматься о разведении выборов по срокам проведения", – считает эксперт.

Напомним, в Югре на выборах в Госдуму "Единая Россия" получила поддержку 42,33% избирателей, КПРФ – 17,74%, ЛДПР – 12,36%, "Новые люди" – 6,39%, "Справедливая Россия – за правду" – 5,78%. Другие партии не смогли преодолеть барьер в 5%. В 222 одномандатном избирательном округе победил действующий депутат Госдумы Павел Завальный (44,85%), в 223-м – экс-глава Сургута, вице-губернатор Югры Вадим Шувалов (33,87% голосов).

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Теги: выборы, ХМАО, Алексей Куртов



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