Потери и приобретения: как изменится состав фракций в Госдуме восьмого созыва

Эксперты анализируют новый состав Госдумы, подсчитывают потери и приобретения партий.

Среди прибавивших "в весе" в Думе VIII созыва КПРФ (+15 мандатов, всего 57) и "Справедливая Россия – За правду" (+4 мандата, всего 28). Публицист и политический обозреватель Кирилл Шулика в своем Telegram-канале предполагает, что к СРЗП может присоединиться и самовыдвиженец Анатолий Вассерман, тогда у фракции будет 29 мандатов.

Отдельной строкой идут 13 мест "Новых людей", сделавших избранный парламент пятипартийным.

А вот "Единая Россия" и ЛДПР по итогам выборов теряют. И если для "ЕР" потери не критичны по отношению к предыдущему составу – минус 19 мандатов, всего 324, то ЛДПР теряет почти половину состава : было 39 мест, а теперь – 21.