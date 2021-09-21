21 Сентября 2021
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Госдума, депутаты, телефоны (2019) | Фото: Пресс-служба Государственной думы РФ

Потери и приобретения: как изменится состав фракций в Госдуме восьмого созыва

Эксперты анализируют новый состав Госдумы, подсчитывают потери и приобретения партий.

Среди прибавивших "в весе" в Думе VIII созыва КПРФ (+15 мандатов, всего 57) и "Справедливая Россия – За правду" (+4 мандата, всего 28). Публицист и политический обозреватель Кирилл Шулика в своем Telegram-канале предполагает, что к СРЗП может присоединиться и самовыдвиженец Анатолий Вассерман, тогда у фракции будет 29 мандатов.

Отдельной строкой идут 13 мест "Новых людей", сделавших избранный парламент пятипартийным.

А вот "Единая Россия" и ЛДПР по итогам выборов теряют. И если для "ЕР" потери не критичны по отношению к предыдущему составу – минус 19 мандатов, всего 324, то ЛДПР теряет почти половину состава : было 39 мест, а теперь – 21.  

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Теги: госдума, фракции, партии, мандаты



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