Коммунисты намерены выйти на митинг в Тюмени из-за несогласия с результатами выборов

КПРФ в Тюмени проведет митинг, на котором выскажет свое мнение о прошедших в сентябре выборах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Митинг состоится в гайд-парке, потому не требует согласования. Однако число участников не должно превышать 50.

"Мы выскажем свое особое мнение о прошедших выборах. Хотите узнать, что реально происходило на участках?" - говорится в сообщении коммунистов.

Митинг пройдет завтра, в 18.00. КПРФ намерены заявить о нарушениях, которые, по их мнению, имели место на голосовании.

Отметим, что сегодня избирком признал выборы состоявшимися.

Итоговая явка за три дня голосования в Тюменской области составила 61,54%.

"Единая Россия" - получила 358 тыс. 631 голос, или 51,33%, Второе место у КПРФ - с результатом 94 тыс. 296 голосов или 13,5%. Третье место у ЛДПР - 81 тыс. 565 голосов или 11,68%. Партия "Справедливая Россия - За правду" набрала 71 тыс. 537 голосов или 10,24%.

Все остальные политические партии не преодолели 5% барьер. Ближе всего к нему приблизилась партия "Новые люди", набравшая 31 тыс. 296 голосов, или 4,48%.

По Тюменскому одномандатному избирательному округу № 185 больше всего голосов набрал Николай Брыкин - 169 тыс. 779 голосов или 50,89%. По Заводоуковскому одномандатному избирательному округу № 186 больше всего голосов набрал Иван Квитка - 168 тыс. 190 голосов или 47,42%.