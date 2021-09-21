21 Сентября 2021
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Экономика В России
(2018) | Фото:

В проекте бюджета на 2024 год предусмотрели 53 млн рублей на инаугурацию президента России

В проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг., который уже совсем скоро будет рассматривать новая Госдума, заложены средства на инаугурацию президента России.

"На реализацию мероприятий, связанных с инаугурацией вновь избранного президента Российской Федерации" в 2024 году планируется предусмотреть 53,6 млн руб., передает РИА Новости.

Говоря о бюджетных расходах на ближайшие годы, президент России Владимир Путин сегодня на совещании с правительством обозначил приоритеты: "К 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям. В том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни – один из ключевых показателей, снижение бедности, в социальной сфере то же самое, улучшение экологии и среды для жизни, что волнует миллионы наших людей. При этом вновь подчеркну: для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и, конечно, вновь избранного парламента".

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Теги: инаугурация президента, бюджет, владимир путин



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