Запрет на продажу оружия не предотвратит трагедий, считает Толстой

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил после трагедии в Перми, что запрет на продажу оружия не решит проблему чудовищных поступков, которые совершают молодые люди. Они просто сделают это другим способом. Поэтому главное, чтобы таких мыслей у них вообще не возникало, написал он.

"Юноша, у которого есть ценности, которого поддерживает и любит семья, умеет уважать общество, в котором живет. Такой человек никогда не захочет воевать с другими людьми, калеча их и лишая жизни", - отметил Толстой.

В Общественной палате РФ тоже высказали разные предложения. Их общий смысл прост: государство не занимается молодежью. Поэтому нужно наполнить жизнь смыслом, но для этого его должно обрести само государство, то есть должна появиться идеология.

Гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич обратил внимание на странную позицию государства, выражающуюся в том, что СМИ называют убийцу "стрелком". Это было еще после трагедии в Керчи в 2018 году. Также публикуют его письма, послания и т.д., тем самым популяризируя преступность.

При этом замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что палата обратится с просьбой перевести все школы под охрану Росгвардии. То есть бороться с последствиями.