Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен - Путин

Владимир Путин сегодня обсудил с финансовым блоком правительства концепцию бюджета на следующий год.

По мнению президента России, спад, вызванный пандемией, уже преодолен.

"Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" – сегодня можно уже сказать, что восстановилась. По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен", - полагает Путин.

Он потребовал к 2024 году "добиться прогресса по всем ключевым национальным целям развития". Это потребует "концентрацию средств в бюджете. Напомним, что ранее глава Минфина Антон Силуанов анонсировал переход уже в бюджете на 2022 год к нейтральной бюджетной политике – это означает сокращение дополнительных бюджетных расходов.