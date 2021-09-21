21 Сентября 2021
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Союз МКС стыковка космический корабль (2019) | Фото:www.roscosmos.ru

Финансы не позволяют разгуляться науке в космосе, космос – это дорого, - президент РАН

Российские ученые хотели бы иметь возможность проводить больше экспериментов и исследований в космосе, но бюджеты этого не позволяют.

"Финансы не позволяют разгуляться науке в космосе. Космос – это дорого. Мы должны выбирать приоритеты. Жалко, но ничего не поделаешь. Сегодняшний совет по космосу тоже будет посвящен такому выбору", - рассказал журналистам президент РАН Александр Сергеев в преддверии заседания совета Российской академии наук по космосу.

Он отметил, что выходом из ситуации ограниченных бюджетов являются международные коллаборации.

Сергеев рассказал об основных приоритетах изучения космоса с точки зрения науки.

 "Для нас очень важен вопрос возвращения в лунную программу. Невозможно представлять освоение дальнего космоса, если мы не освоим нашего ближайшего соседа. Также важный вопрос о Венере, где тоже нужно сотрудничество. В советское время удачно у нас с ней все получалось, хотелось бы, чтобы такая замечательная планета не выпала из зоны нашего освоения. Тут, кстати, нам было бы очень кстати сотрудничество с американскими коллегами", - отметил президент РАН.

Также важными вопросами, которые будут обсуждаться на совете, являются пилотируемая космонавтика и проблема эксплуатации МКС. "Расходы на поддержание нашего сегмента [МКС] становятся все более и более большими. Хорошо, что станция так долго прослужила, но она не была рассчитана на такой срок", - отмечает Сергеев и добавляет, что в будущем значительную часть того, что сейчас традиционно отводится пилотируемым проектам и человеку, будут выполнять роботы и искусственный интеллект.

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Теги: ран, космос, пилотируемая космонавтика, лунная программа, мкс, александр сергеев



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