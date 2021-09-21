Российского дипломата вызвали в МИД Британии по "делу Скрипалей"

Советника-посланника (дипломатическая должность, второе лицо в посольстве) посольства России вызвали в МИД Великобритании для обсуждения инцидента в Солсбери. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

Уточняется, что советника-посланника вызвали в британский МИД, потому что сам посол России Андрей Келин отсутствует, пишет "Лента.ру".

Напомним, ранее стало известно, что британская прокуратура выдвинула обвинения в отношении третьего россиянина по "делу Скрипалей".

Следователи считают, что он координировал действия двух других человек, предположительно, отравивших Сергея и Юлии Скрипалей.

Как сообщает The Independent, речь идет о Денисе Сергееве, "сотруднике российских спецслужб". Он, по версии Лондона, прибыл в Великобританию по документам на имя Сергея Федотова.