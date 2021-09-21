21 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Челябинске жители района опасаются срыва отопительного сезона

В Челябинске ОНФ просит Госжилинспекцию взять на контроль ситуацию с началом отопительного сезона в Металлургическом районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

В ОНФ обратились жители домов по улице Липецкой, 13 и шоссе Металлургов, 74. Они рассказали, что в начале сентября на участке между домами раскопали теплотрассы. За это время работы не продвинулись, а в управляющей компании "Доверие" им якобы признались, что теплотрассы не готовы к отопительному сезону.

Общественники считают, что проблема с неготовностью теплотрасс в районе системная. Они потребовали от администрации района принять меры к устранению неполадок и подаче тепла в срок.

"На то, чтобы принять меры, у главы района было несколько месяцев. Однако сейчас есть основания предполагать, что проблема не получила должного внимания, и этой зимой люди рискуют замерзнуть в своих домах", - подчеркнули в ОНФ.

Напомним, в феврале жители нескольких домов в Металлургическом районе пожаловались на низкий температурный режим в квартирах. Отопление отключали из-за прорыва на сетях, но даже после ее устранения, по словам жителей, в квартирах можно был находиться только в верхней одежде.

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Теги: отопление, тепло, отопительный сезон,



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